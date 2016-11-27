CHP Hacılar İlçe Başkanlığı gece kimliği belirsiz kişi yada kişilerce kundaklandı. CHP İlçe Başkanlığı'nı kundaklayanlar, bir pastanenin camına ve Hacılar İlçesi Cumhuriyet Meydanı'nda bulunan çeşmenin üzerine yazı yazdı. Polis ekipleri olayla ilgili olarak inceleme başlatırken, CHP İlçe Başkanlığı'nın kundaklanmasının ardından, ilçe başkanlığında bir açıklama yapan CHP İl Başkanı Feyzullah Keskin, "Bu gün yine karanlık zihniyetin karanlık bir örneği ile karşı karşıya kaldık. Bu karanlık güçler ve karanlık zihniyetler gece saat 01.00 civarında ilçenin değişik yerlerinde yazılar yazarak ve ilçe binamızı yakarak kendilerini göstermişlerdir. Bu saldırıları sistematik olarak düzenlemektedirler. Çünkü amaçları bu ülkenin huzurunu bozmak, birlik ve beraberliğini bozmaktır. Devlet adamları ve siyasiler de buna müsaade etmemelidir. Bize yapılan saldırılara göz yumulursa, bu adiler daha da cesaretlenecekler ve başka yerlere de saldıracaklardır" diye konuştu.

CHP İl Başkanı Feyzullah Keskin, olayla ilgili olarak bir kişinin yakalanarak gözaltına alındığını söyledi.

Alparslan Ötüken