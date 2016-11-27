Diğer
Kategoriler
  •  » iha.com.tr
  •  » Asayiş
  •  » Kayseri'de CHP İlçe Başkanlığı kundaklandı

Kayseri'de CHP İlçe Başkanlığı kundaklandı

Kayseri'de CHP Hacılar İlçe Başkanlığı, gece kimliği belirsiz kişiler tarafından kundaklandı.

Kayseride CHP İlçe Başkanlığı kundaklandı

27 Kasım 2016 13:27
Kayseri'de CHP İlçe Başkanlığı kundaklandı - Tıkla İzle

CHP Hacılar İlçe Başkanlığı gece kimliği belirsiz kişi yada kişilerce kundaklandı. CHP İlçe Başkanlığı'nı kundaklayanlar, bir pastanenin camına ve Hacılar İlçesi Cumhuriyet Meydanı'nda bulunan çeşmenin üzerine yazı yazdı. Polis ekipleri olayla ilgili olarak inceleme başlatırken, CHP İlçe Başkanlığı'nın kundaklanmasının ardından, ilçe başkanlığında bir açıklama yapan CHP İl Başkanı Feyzullah Keskin, "Bu gün yine karanlık zihniyetin karanlık bir örneği ile karşı karşıya kaldık. Bu karanlık güçler ve karanlık zihniyetler gece saat 01.00 civarında ilçenin değişik yerlerinde yazılar yazarak ve ilçe binamızı yakarak kendilerini göstermişlerdir. Bu saldırıları sistematik olarak düzenlemektedirler. Çünkü amaçları bu ülkenin huzurunu bozmak, birlik ve beraberliğini bozmaktır. Devlet adamları ve siyasiler de buna müsaade etmemelidir. Bize yapılan saldırılara göz yumulursa, bu adiler daha da cesaretlenecekler ve başka yerlere de saldıracaklardır" diye konuştu. 

CHP İl Başkanı Feyzullah Keskin, olayla ilgili olarak bir kişinin yakalanarak gözaltına alındığını söyledi.

Alparslan Ötüken 

Etiketler: chp, Kayseri, kundaklama


YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

ASAYİŞ VİDEO GALERİ
ASAYİŞ FOTO GALERİ
Şehir Seç
  • İstanbul

    İstanbul 18°C

  • Ankara

    Ankara 14°C

  • İzmir

    İzmir 18°C

  • Bursa

    Bursa 18°C

  • Trabzon

    Trabzon 15°C

TÜMÜ
YEREL HABERLER
FOTO GALERİ
AdIDM.
Paykasa
Paykasa satın alma ve paykasa bozdurma işlemleri için en uygun paykasa fiyatlar
Vivi rent a car
vivi.com.tr
Rent a car firmalarının arabalarını %15 indirimli kiralayın. Kampanyalı fiyatlar için vivi'ye göz atın.
ingilizceturkce.gen.tr
turkceingilizce.ingilizceturkce.gen.tr
51 Dilde Cümle Çeviri,
İngilizce Türkçe Çeviri
İngilizce, Blog
Paykasa Satışı
Kurumsal firma güvencesi altında paykasa kart satın alın.
Telefon destek hattı:
0533 145 96 92
Gümüş
Altın Kolye, Gümüş Kolye
Gümüş Alyans Çeşitleri ile Gumusdunyasi.com Türkiye’nin Online Alışveriş Firmasıdır.

Termal Oteller ve Kayak Otelleri
Bodrum Otelleri, Marmaris Otelleri
Fethiye Otelleri %40 İndirimli
www.otelfiyat.com

Elektronik Sigara Modelleri
İndirimli Elektronik Sigara
www.elektroniksigara.ist
Gizli Kamera
Gizli Kamera, Gizli Kamera Çeşitleri, Gizli Kamera Fiyatları ve Kalem Kamera spyshop.com.tr'de

Moda, burç ve kadına dair
tüm güzellikler için
kadin.com
Gatete Tirajları
Günlük ve gerçek
Gazete Tirajlarına
ulaşmanın yolu!
www.gazetetirajlari.com
Domain Sorgulama
Domain, Domain sorgulama,
Hosting, Marka tescil, Whois,
Web sitesi, Gazete oku

Mavi Kadın
Kadınların merak ettiği ve
ilgi duyduğu tüm konular
www.mavikadin.com


BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!
Reklamı Geç