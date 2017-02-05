Edinilen bilgiye göre Kocasinan ilçesine bağlı Cırgalan Mahallesi 369. Sokak ve Melikgazi ilçesine bağlı Keykubat Mahallesi Çakır Caddesi'nde bulunan evlerde yangın çıktığı öğrenildi. Çıkan yangına haber verilmesi üzerine itfaiye ekipleri kısa sürede müdahale etti.

Talas ilçesine bağlı Mevlana Mahallesi Papatya Caddesi'nde ise bir konteynerde yangın çıktı. Çıkan yangına Büyükşehir Belediyesi İtfaiye ekipleri kısa sürede müdahale etti.

Yetkililer,yangınlarda maddi hasar oluştuğunu ve soruşturmanın başlatıldığını bildirdi.