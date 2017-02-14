Diğer
Kategoriler

Kayseri'de feci kaza: 2 ölü 10 yaralı

Kayseri'de meydana gelen trafik kazasında 2 kişi öldü, 10 kişi yaralandı.

Kayseride feci kaza: 2 ölü 10 yaralı

14 Şubat 2017 11:18
Kayseri'de feci kaza: 2 ölü 10 yaralı - Tıkla İzle

Edinilen bilgiye göre, Kayseri-Sivas Karayolu'nun 25. kilometresinde meydana gelen kazada, A.A. (45) yönetimindeki 38 DH 416 plakalı minibüs, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkarak yön levhasının direğine çarptı. Kazada, minibüs şoförü A.A. ve ismi öğrenilemeyen bir kadın hayatını kaybederken, minibüs içerisinde bulunan 10 kişi de yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine çok sayıda ambulans sevk edildi. Yaralılar kentte bulunan çeşitli hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı. Polis ekipleri de, kazanın meydana geldiği cadde üzerinde geniş güvenlik önlemi aldı.

Kazada hayatını kaybeden minibüs şoförü A.A.'nın cenazesi, hastane morguna kaldırılırken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.  

ALİ GÖÇ

Etiketler: feci kaza, Kayseri


YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

ASAYİŞ VİDEO GALERİ
ASAYİŞ FOTO GALERİ
Şehir Seç
  • İstanbul

    İstanbul 3°C

  • Ankara

    Ankara 1°C

  • İzmir

    İzmir 9°C

  • Bursa

    Bursa 4°C

  • Trabzon

    Trabzon 4°C

TÜMÜ
YEREL HABERLER
FOTO GALERİ
AdIDM.
Paykasa-bozdurma
Paykasa bozdurma işlemleriniz için ve paykasa kart işlemleri için en uygun paykasa fiyatları BETAKART Ön Ödemeli Kart Sistemlerinde
ingilizceturkce.gen.tr
turkceingilizce.ingilizceturkce.gen.tr
51 Dilde Cümle Çeviri,
İngilizce Türkçe Çeviri
İngilizce, Blog
Paykasa Satışı
Kurumsal firma güvencesi altında paykasa kart satın alın.
Telefon destek hattı:
0533 145 96 92
Gümüş
Altın Kolye, Gümüş Kolye
Gümüş Alyans Çeşitleri ile Gumusdunyasi.com Türkiye’nin Online Alışveriş Firmasıdır.
Gizli Kamera
Gizli Kamera, Gizli Kamera Çeşitleri, Gizli Kamera Fiyatları ve Kalem Kamera spyshop.com.tr'de

Moda, burç ve kadına dair
tüm güzellikler için
kadin.com
Digitürk
Digitürk Lig TV Kampanyaları
Sinema ve İnternet Paketleri
Online Başvuru Merkezi
www.bahadiriletisim.com.tr
bebek isimleri
erkek isimleri, kız isimleri
anlamlarını bulabileceğiniz www.isimportal.com'dan binlerce isim seçeneğine göz atınız.
KartTR Astropay
Astropay | Türkiye'nin Tek Resmi Lisans Belgeli Astropay Satış Adresi KartTR.Com'dan ✓ astropay kart satın alabilirsiniz.
D-Smart Online Başvuru Sitesi
D-smart İnternet, Kampanya, Paketleri
Online Başvuru 0850 532 0 266
www.yeniabonelik.com


BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!