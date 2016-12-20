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Kayseri'de FETÖ davasında ilk karar

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) örgüt içi yazışma programı 'ByLock' programını kullandığı iddiasıyla tutuklu yargılanan bir gardiyan ile tutuksuz yargılanan sosyolog kadına 'silahlı terör örgütü üyesi olma' suçundan ayrı ayrı 6 yıl 3 ay hapis cezası verildi. Tutuksuz kadın sanık da tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Kayseride FETÖ davasında ilk karar

20 Aralık 2016 11:20

Kayseri 2. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davada tutuklu sanık Mecit M.A. ve avukatı duruşma salonunda, tutuksuz kadın Hüsniye O. ise Kastamonu Adliyesi'nden Sesli ve Görüntülü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile hazır edildi.

Tutuklu sanık ceza infaz koruma memuru Mecit M.A. söz konusu program olan 'by lock'u hiç kullanmadığını belirterek, "Cep telefonum incelenebilir. Suç olup olmadığı beni ilgilendirmiyor çünkü kullanmadım. Kesinlikle üyelik suçlamasını kabul etmiyorum. 120 gündür tutukluyum. Cezaevi şartları çok ağır. Beraatımı istiyorum" dedi.

Tutuksuz sanık Hüsniye O. ise görüntülü alınan savunmasında 4 yıldır aynı telefonu kullandığını, by lock kullanmadığını belirtti. Kadın sanık, "O örgüte karşı sempatim dahi yok. O programı kesinlikle indirmedim. Hiçbir bağım yok. HTS kayıtları ve by lock mesaj çözümlemeleri yapılsın" dedi.

Mahkeme heyeti sanıkların telefon kayıtlarının incelenmesine dair talebini dosyaya bir katkı sağlanamayacağı gerekçesiyle reddetti.

Cumhuriyet savcısı verdiği mütalaasında sanıkların FETÖ/PDY terör örgütünün iletişim ağı olan by lock programını kırmızı renkle yoğun şekilde kullandıklarının tespit edildiğini, sanıkların ifadelerine itibar edilemeyeceğini belirterek sanıkların cezalandırılmasını talep etti.

Mahkeme heyeti yapılan yargılama sonucu tutuklu sanık Mecit M.A. ve tutuksuz sanık Hüsniye O.'ya 'terör örgütü üyesi olma' suçundan ayrı ayrı 6 yıl 3 ay hapis cezası verdi. Mahkeme, tutuksuz kadın sanığın da tutuklanmasına hükmetti. 

Şeref Kahraman

Etiketler: fetö, Kayseri


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