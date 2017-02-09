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Kayseri'de FETÖ operasyonu: 12 gözaltı

Kayseri'de FETÖ/PDY'ye yönelik düzenlenen operasyonunda aralarında Kayseri Barosu Başkan Yardımcısının da bulunduğu 12 kişi gözaltına alınırken, firarda olan bir kişinin yakalanması için çalışma başlatıldı.

Kayseride FETÖ operasyonu: 12 gözaltı

09 Şubat 2017 11:50
Kayseri'de FETÖ operasyonu: 12 gözaltı - Tıkla İzle

Edinilen bilgiye göre, Kayseri Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı KOM Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından özel bir hastanenin yöneticileri, çalışanları ve bu şahıslarla irtibatlı olan kişilere yönelik olarak FETÖ/PDY operasyonu gerçekleştirildi. Operasyonda aralarında Kayseri Barosu Başkan Yardımcısı O.E.’nin de bulunduğu S.D., B.Y., Ö.C., F.B., S.E., A.Ç., M.D., M.B., İ.A., N.C., S.Y. ve L.B.’nin gözaltına alınması için çalışma yapıldığı, ev ve iş yerlerinde aramalar yapıldığı bildirildi.

Haklarında gözaltı kararı bulunan 13 kişinin 'FETÖ/PDY Terör Örgütüne Üye Olmak, Terörizme Finansman Sağlamak ve Cumhurbaşkanı’na Hakaret' suçlarından işlem yapılacağı öğrenilirken, adı geçen şahıslardan sosyal paylaşım sitelerinde FETÖ/PDY terör örgütü ile ilgili paylaşım yapanların olduğu, şahısların ve ailelerinin kapatılan okullarda kayıtlarının olduğu, FETÖ/PDY terör örgütü ile iltisakı olduğu için faaliyetleri durdurulan bankalarda hesaplarının olduğu ve terör örgütü ile iltisakı bulunan derneklerde kayıtlarının olduğunun belirlendiği kaydedildi.
 


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