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Kayseri’de FETÖ ve PKK/KCK operasyonu: 6 gözaltı

Kayseri’de FETÖ/PDY operasyonunda, Bylock kullandıkları belirlenen 3 kişi ile PKK/KCK terör örgütü propagandası yapan 3 üniversite öğrencisi yakalanarak gözaltına alındı.

Kayseride FETÖ ve PKK/KCK operasyonu: 6 gözaltı

03 Kasım 2017 11:35

Edinilen bilgiye göre, Kayseri Cumhuriyet Başsavcılığınca Anayasal Düzene Karşı İşlenen Suçlar Bürosu tarafından FETÖ/PDY Terör Örgütüne Üye Olma suçundan yürütülmekte olan soruşturma dosyası kapsamında, Hakkari Emniyet Müdürlüğü kadrosunda görevli iken KHK ile meslekten ihraç edilen 2. Sınıf Emniyet Müdürü G.Y., halen Kayseri MEB’te aktif öğretmenlik yapan A.A. ile Kayseri Barosu'nda Stajyer Avukat Y.T.E. isimli şüphelilerin Bylock programı kullandığı tespit edildi. Cumhuriyet Savcılığı'nın yazılı talimatı ile Kayseri Sulh Ceza Hakimliği'nin mahkeme kararı gereğince yapılan operasyonda 3 kişi yakalanarak gözaltına alındı.

Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından yapılan bir başka operasyonda ise DHKP-C, MLK-P, PKK/KCK terör örgütlerinin propagandasını yapmak suçlarını içeren paylaşımlar yaptığı belirlenen Erciyes Üniversitesi öğrencisi oldukları ve Kayseri’de sol marjinal gruplara münhasır topluluk ve faaliyetlerde bulunarak sosyal medya üzerinden propaganda yapan F.Ö., A.G. ve B.Ş.K. yakalanarak gözaltına alındı.
Yetkililer, operasyonlarda gözaltına alınan 6 kişi hakkında işlem başlatıldığını bildirdi. 

Etiketler: fetö, Kayseri, PKK/KCK operasyonu

 

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