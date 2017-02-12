Diğer
Kategoriler

Kayseri'de gasp İddiası: 3 Gözaltı

Kayseri'de bir kişiyi golf sopası ile döverek cep telefonları ve bin 700 TL parasını gasp ettikleri ileri sürülen 3 kişi polis ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı.

Kayseride gasp İddiası: 3 Gözaltı

12 Şubat 2017 14:09

Edinilen bilgiye göre F.B.'nin arkadaşları olan H.Ç. ve F.K. ile görüşmek için Melikgazi ilçesine bağlı Germir Mahallesi 425. sokaktaki eve gittiği öğrenildi. Evde bulunan bir bayan ve iki erkek şahsın odanın kapısını kilitleyerek silah zoruyla 3 adet cep telefonu ile bin 700 TL parasını aldıkları iddiasında bulunan F.B., kredi kartlarını da alan zanlılar F.K., H.Ç. ve A.A. isimli kadın şahsın kendisini golf sopası ve piknik tüpü ile dövdüğünü ileri sürdü. Zanlıların elinden, tuvalete gitme bahanesi ile kaçtığını ifade eden F.B.'nin şikayeti üzerine, Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı Gasp Büro Amirliği tarafından yapılan eş zamanlı operasyonda, zanlılar F.K., H.Ç. ve A.A., yakalanarak gözaltına alındı.

Gözaltına alınan zanlılar hakkında işlem başlatıldığı bildirildi. 

Etiketler: gasp


YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

ASAYİŞ VİDEO GALERİ
ASAYİŞ FOTO GALERİ
Şehir Seç
  • İstanbul

    İstanbul 3°C

  • Ankara

    Ankara 2°C

  • İzmir

    İzmir 8°C

  • Bursa

    Bursa 5°C

  • Trabzon

    Trabzon 5°C

TÜMÜ
YEREL HABERLER
FOTO GALERİ
AdIDM.
Paykasa-bozdurma
Paykasa bozdurma işlemleriniz için ve paykasa kart işlemleri için en uygun paykasa fiyatları BETAKART Ön Ödemeli Kart Sistemlerinde
ingilizceturkce.gen.tr
turkceingilizce.ingilizceturkce.gen.tr
51 Dilde Cümle Çeviri,
İngilizce Türkçe Çeviri
İngilizce, Blog
Paykasa Satışı
Kurumsal firma güvencesi altında paykasa kart satın alın.
Telefon destek hattı:
0533 145 96 92
Gümüş
Altın Kolye, Gümüş Kolye
Gümüş Alyans Çeşitleri ile Gumusdunyasi.com Türkiye’nin Online Alışveriş Firmasıdır.
Gizli Kamera
Gizli Kamera, Gizli Kamera Çeşitleri, Gizli Kamera Fiyatları ve Kalem Kamera spyshop.com.tr'de

Moda, burç ve kadına dair
tüm güzellikler için
kadin.com
Digitürk
Digitürk Lig TV Kampanyaları
Sinema ve İnternet Paketleri
Online Başvuru Merkezi
www.bahadiriletisim.com.tr
bebek isimleri
erkek isimleri, kız isimleri
anlamlarını bulabileceğiniz www.isimportal.com'dan binlerce isim seçeneğine göz atınız.
KartTR Astropay
Astropay | Türkiye'nin Tek Resmi Lisans Belgeli Astropay Satış Adresi KartTR.Com'dan ✓ astropay kart satın alabilirsiniz.
D-Smart Online Başvuru Sitesi
D-smart İnternet, Kampanya, Paketleri
Online Başvuru 0850 532 0 266
www.yeniabonelik.com


BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!