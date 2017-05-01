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Kayseri’de işçiyi şaşırtan kaza

Kayseri’de bir otomobil, iş makinelerinin geçişini sağlayan işçiye çarptı. Çarpmanın etkisiyle yere düşen işçi neye uğradığını şaşırdı.

Kayseride işçiyi şaşırtan kaza

01 Mayıs 2017 10:57
Neye uğradığını şaşırdı! - Tıkla İzle

Kayseri’nin Kocasinan ilçesine bağlı Mimar Sinan Mahallesi Tarsus Caddesi’nde meydana gelen olayda, üzerinde turuncu yeleği bulunan işçi, beton mikserlerinin trafiği tehlikeye düşürmeden hareket etmesini sağlamaya çalıştı. İlk beton mikserinin geçişini sağlayan işçi, bekleyen araçların geçişini sağlamaya çalışırken sağından gelen otomobilin çarpmasıyla kendini yerde buldu.

Trafikteki başka bir aracın kamerasına yansıyan kazada, neye uğradığını şaşıran işçi, sağına soluna bakarak neler olduğunu anlamaya çalışırken, park halindeki otomobiline binmeye çalışan bir vatandaş da işçiye çarpıp kaçan otomobil sürücüsüne tepki gösterdi.


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