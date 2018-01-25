Kayseri'de kar yağışı devam ediyor

Kayseri'de dün akşam saatlerinde etkili olan kar yağışı ile beraber kent beyaza büründü. Bazı vatandaşlar karın tadını çıkarırken, şoförlerde zor anlar yaşadı. Yağan kar ile beraber Cumhuriyet Meydanında da kartpostallık görüntüler ortaya çıktı.

Öte yandan, Meteoroloji 7. Bölge Müdürlüğü'nün internet sitesinden yapılan açıklamada ise şu ifadelere yer verildi: "Bölge genelinin çok bulutlu ve aralıklı kar yağışlı geçeceği bekleniyor. Bölgenin kuzey ve batı kesimlerinde beklenen kuvvetli rüzgar ile birlikte kar yağışının zaman zaman tipi şekline dönüşeceği tahmin ediliyor. Hava sıcaklığının 3 ila 5 derece azalacağı bekleniyor."

Ali Göç