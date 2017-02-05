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Kayseri'de kar yağışı etkili oldu

Kayseri'de sabah saatlerinde başlayan kar yağışı şehir merkezinde etkili oldu.

Kayseride kar yağışı etkili oldu

05 Şubat 2017 10:32

Kayseri'de sabah saatlerinde başlayan kar yağışı şehir merkezinde etkili oldu.
Sabah saatlerinde başlayan kar yağışı, araç ve yaya trafiğini olumsuz etkiledi. Özellikle şehir merkezinde etkili olan kar yağışı sonrasında kent beyaza büründü. Meteoroloji 7. Bölge Müdürlüğü yetkililerinden alınan bilgiye göre gün boyu kar yağışının etkili olmasının beklendiği, hava sıcaklığının ise sıfırın altında 8 dereceye kadar düşmesini tahmin edildiği öğrenildi.
SİS UYARISI
Meteoroloji Bölge Müdürlüğü yetkilileri, 7 Şubat Salı günü yoğun sis beklentisinin olduğunu bildirdi. 8 Şubat Çarşamba ve 9 Şubat Perşembe günü ise havanın parçalı bulutlu olmasının tahmin edildiği kaydedildi. 


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