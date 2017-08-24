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Kayseri'de koluna 'Yurtta Sulh Konseyi' dövmesi yaptıran bir kişi yakalandı

Kayseri'de yürütülen soruşturma çerçevesinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a hakaret eden ve 15 Temmuz hain darbe girişimini yapan sözde Yurtta Sulh Konseyi oluşumu destekleyen ve koluna 'Yurtta Sulh Konseyi' dövmesi yaptıran bir kişi yakalandı.

Kayseride koluna Yurtta Sulh Konseyi dövmesi yaptıran bir kişi yakalandı

24 Ağustos 2017 12:10

Edinilen bilgiye göre, Kayseri Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma çerçevesinde, sosyal medya hesaplarından yaptığı paylaşımlarda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a ve Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile devlet büyüklerine ağır küfürler ve hakaretler eden Kaan Ayhan A.'nın yakalanarak gözaltına alındığı öğrenildi. Sosyal medya hesaplarında 15 Temmuz hain darbe girişimini destekleyici ve övücü yazıları da tespit edilen, tekel bayiinde çalışan Kaan Ayhan A.'nın hain darbe girişimini yapan sözde Yurtta Sulh Konseyi yazısını koluna dövme yaptırdığı da belirlendi.

Gözaltına alınan Kaan Ayhan A. hakkında işlem başlatıldığı bildirildi. 

Etiketler: Kayseri, Yurtta Sulh Konseyi


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