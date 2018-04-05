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Kayseri'de korkunç olay! Otomobilin içindeki 2 kişi öldürüldü

Kayseri’nin Sarıoğlan ilçesine bağlı alamettin mahallesinde bir arazide park halindeki otomobilin içinde iki kişi silahla vurularak öldürüldü.

Kayseride korkunç olay! Otomobilin içindeki 2 kişi öldürüldü

05 Nisan 2018 20:28

Kayseri'nin Sarıoğlan ilçesine bağlı Alamettin Mahallesi'nde 2 kişi park halindeki aracın içinde ölü olarak bulundu.
Edinilen bilgiye göre, Sarıoğlan ilçesine bağlı Alamettin Mahallesi'nde devriye gezen jandarma ekipleri, park halindeki 38 NV 274 plakalı aracı incelemek istedi.

Jandarma ekipleri aracın içinde 2 kişinin hareketsiz yattığını fark ederek, 112 ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen 112 ekipleri araçta bulunan iki kişinin hayatını kaybettiğini belirledi. 

Çevrede geniş güvenlik önlemi alınırken, olay yeri inceleme ekipleri araç içinde ve aracın çevresinde delillendirme çalışması yaptı. Şahısların kimlik tespiti için de çalışmalar sürüyor.  

Ali Göç - Muhammed Kısır
 

 

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