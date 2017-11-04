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Kayseri'de madde bağımlısı genç ölü bulundu

Kayseri'nin Kocasinan ilçesinde madde bağımlısı olduğu iddia edilen genç, metruk binada ölü bulundu.

Kayseride madde bağımlısı genç ölü bulundu

04 Kasım 2017 12:14

Edinilen bilgiye göre, ilçeye bağlı Serçeönü Mahallesi Ahmetpaşa Caddesi üzerinde kullanılmayan metruk binada bir genç, vatandaşlar tarafından hareketsiz yatarken bulundu. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, gencin hayatını kaybettiğini belirledi. Polis ekipleri bina çevresinde güvenlik önlemi alırken, içeride inceleme yaptı. Ekipler, hayatını kaybeden şahsın kimliğinin Onur Ç. (19) olduğunu belirlerken, hayatını kaybeden gencin bir yakını, "Beraber askere gidecektik, bonzai vererek Onur'umu yıktılar" diyerek gözyaşı döktü.
Öte yandan gencin hayatını kaybettiği binanın duvarındaki 'Merhaba Dostum' yazısı dikkat çekti. Yapılan incelemelerin ardından Onur Ç.'nin cenazesi otopsi yapılmak üzere hastane morguna kaldırıldı. 

Turan Bulut

Etiketler: Kayseri, madde bağımlısı genç, ölü bulunma

 

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