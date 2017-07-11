Kayseri'de operasyon: 6 gözaltı

Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından uyuşturucu madde ticareti yaptığı belirlenen şahıslara yönelik yapılan operasyonda, S.Y. (26), S.K. (36), Ö.İ. (25), O.D. (23), Y.F.(35) ve M.G. (21) yakalandı. Yakalanan şahısların üst, ev ve araçlarında yapılan aramalarda 135 gram satışa hazır vaziyette 4 parça metamfetamin, 5 parça halinde Bonzai ve uyuşturucu madde satışında kullanılan bir adet hassas terazi ile 1 adet kullanılmış rulo halinde alüminyum folyo ele geçirildi.

Yakalanan şahıslardan Ö.İ., O.D., Y.F. ve M.G.'ye uyuşturucu madde bulundurmak ve kullanmak suçundan adli işlem yapılarak, S.K. çıkarıldığı mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken S.Y. ise tutuklanarak cezaevine gönderildi.