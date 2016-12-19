Okul bahçesinde öğretmenlerinin eşliğinde bir araya gelen öğrenciler, ‘Şehitler Ölmez’ yazısı yazdı, dev Türk bayrağı ve Atatürk posteri taşıdı. 7’nci sınıf öğrencisi Özgür Mert, terörü lanetlediklerini ve vatan toprakları içinde terör istemediklerini söyledi. Yaptıkları etkinlikle ilgili bilgi veren 7’inci sınıf öğrencisi Semih Kuru da, “Burada, vermiş olduğumuz şehitlerden dolayı terör örgütünün yapmış olduğu bu kalleşçe saldırıyı lanetliyoruz. Şehitler Ölmez yazısı yazıyoruz arkadaşlarımızla, biz de Atatürk’ün posterini taşıyoruz. Patlamanın olduğu gün ailemle birlikte yine tepki göstermiştik. Meydana yürüyüşe gelmiştik.” diye konuştu.

Etkinlikle ilgili bilgi veren 8’inci sınıf öğrencisi Gamze Kandemir de bir an önce terör saldırılarının bitmesini arzu ettiklerini dile getirdi.

ALİ GÖÇ-SELMA KARA