Diğer
Kategoriler
  •  » iha.com.tr
  •  » Gündem
  •  » Kayseri’de ortaokul öğrencileri teröre tepki gösterdi

Kayseri’de ortaokul öğrencileri teröre tepki gösterdi

Kayseri’de Cumartesi meydana gelen hain terör saldırısının ardından, Refika Küçükçalık İlköğretim Okulunun öğrencileri teröre tepki gösterdi.

Kayseride ortaokul öğrencileri teröre tepki gösterdi

19 Aralık 2016 13:22
Kayseri’de ortaokul öğrencileri teröre tepki gösterdi - Tıkla İzle

Okul bahçesinde öğretmenlerinin eşliğinde bir araya gelen öğrenciler, ‘Şehitler Ölmez’ yazısı yazdı, dev Türk bayrağı ve Atatürk posteri taşıdı. 7’nci sınıf öğrencisi Özgür Mert, terörü lanetlediklerini ve vatan toprakları içinde terör istemediklerini söyledi. Yaptıkları etkinlikle ilgili bilgi veren 7’inci sınıf öğrencisi Semih Kuru da, “Burada, vermiş olduğumuz şehitlerden dolayı terör örgütünün yapmış olduğu bu kalleşçe saldırıyı lanetliyoruz. Şehitler Ölmez yazısı yazıyoruz arkadaşlarımızla, biz de Atatürk’ün posterini taşıyoruz. Patlamanın olduğu gün ailemle birlikte yine tepki göstermiştik. Meydana yürüyüşe gelmiştik.” diye konuştu.

Etkinlikle ilgili bilgi veren 8’inci sınıf öğrencisi Gamze Kandemir de bir an önce terör saldırılarının bitmesini arzu ettiklerini dile getirdi.

ALİ GÖÇ-SELMA KARA 

Etiketler: Gamze Kandemir, Kayseri, okul bahçesi


YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

GÜNDEM VİDEO GALERİ
GÜNDEM FOTO GALERİ
Şehir Seç
  • İstanbul

    İstanbul 9°C

  • Ankara

    Ankara 2°C

  • İzmir

    İzmir 10°C

  • Bursa

    Bursa 5°C

  • Trabzon

    Trabzon 6°C

TÜMÜ
YEREL HABERLER
AdIDM.
Paykasa
Paykasa satın alma ve paykasa bozdurma işlemleri için en uygun paykasa fiyatlar
ingilizceturkce.gen.tr
turkceingilizce.ingilizceturkce.gen.tr
51 Dilde Cümle Çeviri,
İngilizce Türkçe Çeviri
İngilizce, Blog
Paykasa Satışı
Kurumsal firma güvencesi altında paykasa kart satın alın.
Telefon destek hattı:
0533 145 96 92
Gümüş
Altın Kolye, Gümüş Kolye
Gümüş Alyans Çeşitleri ile Gumusdunyasi.com Türkiye’nin Online Alışveriş Firmasıdır.

Elektronik Sigara Modelleri
İndirimli Elektronik Sigara
www.elektroniksigara.ist
Gizli Kamera
Gizli Kamera, Gizli Kamera Çeşitleri, Gizli Kamera Fiyatları ve Kalem Kamera spyshop.com.tr'de

Moda, burç ve kadına dair
tüm güzellikler için
kadin.com
Digitürk
Digitürk Lig TV Kampanyaları
Sinema ve İnternet Paketleri
Online Başvuru Merkezi
www.bahadiriletisim.com.tr
Gatete Tirajları
Günlük ve gerçek
Gazete Tirajlarına
ulaşmanın yolu!
www.gazetetirajlari.com
Domain Sorgulama
Domain, Domain sorgulama,
Hosting, Marka tescil, Whois,
Web sitesi, Gazete oku

Mavi Kadın
Sağlık, güzellik, diyet...
Kadına özel, kadın sitesi
www.mavikadin.com


BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!
Reklamı Geç