Kayseri'de otomobil kanala uçtu: 1 yaralı

Edinilen bilgiye göre, Melikgazi ilçesi Yıldırım Beyazıt Mahallesi Şenköşe Caddesi'nde 38 MA 514 plakalı otomobil, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kanala uçtu. Kazada sürücü yaralanırken, ihbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekibi yaralıya ilk müdahaleyi yaparak aracın başında kurtarma ekiplerini bekledi. Kayseri Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekiplerinin çalışmasıyla yaralı sürücü kanaldan çıkarılarak ambulansa taşındı. Olay yerinde toplanan vatandaşlar ise kurtarma çalışmalarını meraklı gözlerle izledi. Sürücü ambulansla Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırılırken, kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.

Alparslan Ötüken