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Kayseri'de otomobil takla attı: 4 yaralı

KAyseri'de Melikgazi ilçesinde otomobilin takla atmasıyla meydana gelen kazada 4 kişi yaralandı.

Kayseride otomobil takla attı: 4 yaralı

10 Temmuz 2017 17:24

Elde edilen bilgiye göre kaza ilçeye bağlı Sivas Caddesi Çifte Kümbet önünde gerçekleşti. Edip M. (48) yönetimindeki 34 ZK 497 sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu takla attı. Kazada, sürücü Edip M. İle birlikte araçta bulunan Döndü C. (9), Mustafa C. (4) ve Derya C. (14) yaralandı. Vatandaşların haber vermesiyle olay yerine gelen 112 ekipleri tarafından yaralılar çeşitli hastanelere kaldırılarak tedavi altına alınırken Edip M. ve Derya C.’nin durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı. 


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