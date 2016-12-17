Kayseri şehit isimleri ve yaralı isimleri haberimizde... Kayseri'de çarşı iznine çıktıkları sırada düzenlenen hain saldırı sonrası şehit olan askerlerimizin isimleri ve memleketleri belli oldu.

12 şehidin isim ve memleket bilgileri şu şekilde: Piyade Er Yunus Emre Duran (Kırşehir doğumlu, Ankara’da yaşıyor), Muhabere Onbaşı Abdülsamet Özen (Kocaeli), Piyade Er Serdar Amak (İzmir), Sıhhiye Er Kamil Tunç (Afyonkarahisar), Sıhhiye Er Hasan İlhan (Denizli), İstihkam Er Kenan Döngel (Sinop), Piyade Onbaşı Mustafa Cihan (Osmaniye/Hasanbeyli), Piyade Çavuş Fehmi Barçın (Bursa) ,Piyade Onbaşı Ahmet Taş (Kırşehir/Çiçekdağı), Ulaştırma Er Raşit Yücel (Ankara), Piyade Onbaşı Muhammet Ali Ocak (Yozgat), Ulaştırma Çavul Göksel Ağaçyetiştiren (Sinop).

Şehit ateşi Denizli'ye düştü

Kayseri'de sabah saatlerinde çarşı iznine çıkan askerlere yönelik düzenlenen terör saldırısında şehit olan Sıhhiye Er Hasan İlhan'ın şehadet haberi Denizli'deki ailesine ulaştı.

Kayseri'de bu sabah saat 08.45 sıralarında çarşı iznine çıkan askerlerin içinde bulunduğu özel halk otobüsünün Talat Bulvarı Caddesi üzerinde Erciyes Üniversitesi önünden geçişi sırasında bomba yüklü araçla yapılan saldırıda şehit olan 6 aylık asker Hasan İlhan'ın şehadet haberi Denizli'deki ailesine ulaştı. Şehidin ailesinin yaşadığı merkez Pamukkale ilçesi Hacıkaplanlar Mahallesinde bulunan eve gelen Merkez Komutanı Piyade Albay Bilal Öztürk ve Vali Yardımcısı Ali Çergibozan 20 yaşındaki Hasan İlhan'ın bakkal olan babası Süleyman ve ev hanımı olan annesi Hanife İlhan'a acı haberi verdi.

Ailenin, çocuklarının şehit haberini almasının ardından evden ağıtlar yükseldi. Evin önünde ise bir ambulans hazır bekletildi. Bekar olan şehit Hasan İlhan'ın iki yıllık üniversite bitirdiği, elektronik teknikeri olduğu ve Fatih isimli bir erkek kardeşinin bulunduğu öğrenildi.

Şehit ateşi Kocaeli’ye düştü

Kayseri’de teröristlerin düzenlediği bombalı saldırıda şehit düşen Piyade Er Abdulsamet Özen'in Kocaeli’deki babaevine ateş düştü.

Kayseri’de teröristlerin düzenlediği bombalı saldırıda şehit olan Piyade Komandı Er Abdulsamet Özen'in Kocaeli’deki baba ocağına ateş düştü. Şehidin Yeniyalı Mahallesi Şahin Sokakta bulunan evine şehadet haberi askeri yetkililerce verildi. Şehit evine Türk bayrakları asılırken, 112 Acil Servis ekipleri hazır bekletildi.

Şehit Özen’in 4,5 buçuk aylık asker olduğu ve 1.5 ay Hakkari'de eğitim aldığı öğrenildi. 3 kardeşi olan şehidin babasının ise Özgür Kocaeli Gazetesinde çalıştığı öğrenildi.

Şehit ateşi Zonguldak’a düştü

Kayseri’de çarşı iznine çıkan askerlere yönelik düzenlenen bombalı saldırıda ailesi Zonguldak’ın Ereğli ilçesinde yaşayan Er Kenan Döngel şehit oldu.

Kayseri’de bu sabah askerleri taşıyan otobüse yönelik gerçekleşen terör saldırısında 13 asker şehit olurken, 56 kişi de yaralandı. Patlamada, otobüste bulunan Kayseri Komando Tugay Komutanlığında görevli Er Kenan Döngel’in de şehit olduğu öğrenildi. Patlamayı haber alan şehidin annesi ve babası Kayseri'ye gitmek üzere yola çıktı. Acı haberi alan Şehit Er Kenan Döngel’in yakınları eve geldi. Şehidin dayısı Hüseyin Karabulut ‘yeğenimi aldılar’ diyerek gözyaşlarına boğuldu.

3 kardeşten biri olan 20 yaşındaki Şehit Er Kenan Döngel’in ailesinin Ereğli ilçesi Köseler Mahallesi Özcallar Sokakta ikamet ettiği öğrenildi.

Hakkari’de teröristlere kan kusturdu, Kayseri’de patlamada şehit oldu

Kayseri’de düzenlenen hain saldırıda şehit olan Kocaelili Komando Onbaşı Abdulsamet Özen’in bir süredir Hakkari’de görevde olduğu ve 12 gün önce birliğine geri döndüğü öğrenildi.

Acemi birliğini Manisa’da tamamlayan 4 aylık asker Abdulsamet Özen, asıl birliği olan Kayseri Komando Tugayında usta birliğini tamamlamak üzere göreve başladı. Bir süre Abdulsamet Özen’in görev yaptığı tim, terörle mücadele için Hakkari’ye gönderildi. Başarılı operasyonlara katılan Özen, 12 gün önce tekrar Kayseri’ye geri döndü. Bugün arkadaşları ile çarşı iznine çıkan Özen, bindikleri otobüse yönelik düzenlenen hain saldırıda şehit düştü.

Acılı aileye haber güçlükle verildi. Şehit haberinin verilmesinin ardından evin önünde yakınları toplandı. Vatandaşlar aileye taziye ziyaretinde bulundu. Burada basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Şehidin dayısı Muhammed Küçük, “Hep duyardık şimdi yaşıyoruz. Benim büyük oğlumda asker Isparta’da En son 15 gün önce görüştük. 4 aylık askerdi. Hakkari’de görev yaptı, görevi bitti birliğine geri döndü. Kayseri’ye 12 gün önce geldi” dedi.

Yanında bulunan küçük çocukları gösteren dayı Muhammed Küçük, “Geride daha çok askerimiz var. Hainlere fırsat vermeyeceğiz” şeklinde konuştu.

Şehit ateşi Bursa'ya da düştü

Kayseri'deki hain saldırıda şehit düşen Piyade Çavuş Fehmi Barçın'ın Bursa nüfusuna kayıtlı olduğu ortaya çıktı.

Kayseri 1.Komando Tugayı'nda görev yapan Barçın'ın şehit haberi nüfusa kayıtlı olduğu İznik'in Süleymaniye köyü ile birlikte ailesinin oturduğu İstanbul Bayrampaşa'daki evine ateş düşürdü.

Barçın ailesinin fertleri acı haberin ardından Kayseri'ye giderken, şehidin nişanlı olduğu ve terhisine 20 gün kaldığı öğrenildi.

Yakınları ve sevenleri acı haberle sarsılırken, "Mekanı cennet olsun. 20 günü kalmıştı. Yıkıldık. Terörün ve destekçilerinin Allah belasını versin" ifadelerini kullandılar.

Bir sigorta şirketinde çalışan komando piyade çavuştan geriye ailesi, nişanlısı ve arkadaşlarıyla uğurlama töreni ile birliğinde mutlu günlerinde çekilmiş fotoğrafları kaldı

Barçın'ın İstanbul'da toprağa verilmesi bekleniyor.

Şehit ateşi Afyonkarahisar'a düştü

Kayseri’de meydana gelen terör saldırısında hayatını kaybeden askerler arasında bulunan Afyonkarahisarlı er Kamil Tunç'un şehadet haberinin ulaşmasının ardından fenalaşan anne ve babası ambulans ile hastaneye kaldırıldı.

Kayseri’de, çarşı iznine çıkan askerlerin içinde bulunduğu özel halk otobüsünün Talat Bulvarı Caddesi üzerinde Erciyes Üniversitesi önünden geçişi sırasında patlama olmuş, saldırıda 13 asker şehit olmuş, 48 asker de yaralanmıştı. Saldırıda şehit olan askerlerden birisinin Afyonkarahisar Hocalar ilçe nüfusuna kayıtlı Sıhhiye Er Kamil Tunç olduğu belirlendi. Şehit Tunç’un yaklaşık 5 aylık asker olduğu ve Samsun’daki acemi dönem askerliğinin ardından usta birliği olarak Kayseri’ye gittiği ifade edildi.

Acı haberin ulaşmasının ardından şehidin babası İsmail ve annesi Hamiyet Tunç sinir krizleri geçirince 112 Acil Servis ambulansı ile Hocalar Devlet Hastanesine götürüldü. Acılı anne ve babayı sakinleştirmek ise şehit haberini veren heyete düştü. Diğer yandan ağabeyinin şehit haberini aldıktan sonra fenalaşan kız kardeşi Emine Tunç’u ise yakınları sakinleştirme çalıştı.

Şehidin baba evi ve bulunduğu sokak şehadet haberinin gelmesi ile Türk bayrakları ile donatıldı. İlçe sakinleri acı haber üzerine şehidin baba evine akın etti.

Şehit Tunç’un sivil hayatta eczacı kalfası olduğu, bu yüzden de vatani görevini sıhhiye er olarak görev yaptığı kaydedildi. Şehidin ayrıca yaklaşık 2 ay önce dağıtım izni ise memleketine geldiği öğrenildi.