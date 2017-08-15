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Kayseri'de PKK/KCK lehine paylaşım yapan 9 kişi gözaltına alındı

Kayseri'de sabah saat 06.00'da yapılan eş zamanlı operasyonda, internet üzerinden PKK/KCK lehine paylaşımlarda bulunan Türkiye Cumhuriyet Devleti'ni aşağılayan ve örgütün propagandasını yaptığı belirlenen 9 kişi yakalanarak gözaltına alındı.

Kayseride PKK/KCK lehine paylaşım yapan 9 kişi gözaltına alındı

15 Ağustos 2017 08:56

Edinilen bilgiye göre, Kayseri Emniyet Müdürlüğü tarafından PKK/KCK terör örgütünün eylem ve faaliyetlerinin deşifresi ve engellenmesine yönelik yapılan çalışmalar kapsamında PKK/KCK terör örgütü lehine paylaşım yaptıkları belirlenen Bayram E., Hüseyin D., İbrahim Ö., Seyithan K., Ömer Ö., Nihat Ö., Ömer A., İsmet İ. ve Cebrail P. isimli şahısların saban saat 06.00'da yapılan eş zamanlı operasyon ile yakalanarak gözaltına alındı.

Zanlıların sosyal medya üzerinden Türkiye Cumhuriyeti Devletini, kurumlarını ve yöneticilerini aşağıladığı, hakaret ettiği ve örgütün propagandasını yaptığı tespit edildi. Gözaltına alınan zanlılar hakkında işlem başlatıldığı bildirildi. 


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