Kayseri'de PKK/KCK lehine paylaşım yapan 9 kişi gözaltına alındı

Edinilen bilgiye göre, Kayseri Emniyet Müdürlüğü tarafından PKK/KCK terör örgütünün eylem ve faaliyetlerinin deşifresi ve engellenmesine yönelik yapılan çalışmalar kapsamında PKK/KCK terör örgütü lehine paylaşım yaptıkları belirlenen Bayram E., Hüseyin D., İbrahim Ö., Seyithan K., Ömer Ö., Nihat Ö., Ömer A., İsmet İ. ve Cebrail P. isimli şahısların saban saat 06.00'da yapılan eş zamanlı operasyon ile yakalanarak gözaltına alındı.

Zanlıların sosyal medya üzerinden Türkiye Cumhuriyeti Devletini, kurumlarını ve yöneticilerini aşağıladığı, hakaret ettiği ve örgütün propagandasını yaptığı tespit edildi. Gözaltına alınan zanlılar hakkında işlem başlatıldığı bildirildi.