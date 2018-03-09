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Kayseri'de Roma dönemine ait kral mezarı bulundu

Kayseri Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Mahkeme kararına istinaden yapılan iş yeri aramasında Roma dönemine ait lahit (kral mezarı) bulundu.

Kayseride Roma dönemine ait kral mezarı bulundu

09 Mart 2018 15:41

Kayseri Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından, ‘Suç işlemek amacıyla örgüt kurma’ suçu kapsamında yapılan operasyonda şüphelilerden V.U. yakalandı. Mahkeme kararına istinaden V.U.’nun Melikgazi’deki iş yeri adresinde yapılan aramada Roma dönemine ait lahit (kral mezarı) bulundu. Lahitin kömür çuvallarıyla gizlenmeye çalışıldığı anlaşıldı. Lahitin kömür çuvallarıyla gizlenmeye çalışıldığı anlaşıldı. Polisin iş yerindeki kömür çuvallarından bazılarını devirerek arka tarafa geçmesiyle lahite ulaşıldığı öğrenildi. Konuyla ilgili olarak Müze görevlilerinin çalışmaları devam ediyor.  

Ali Göç

 

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