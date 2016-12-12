Hunat Camii’nde kılınacak olan cenaze namazı öncesinde, Şehit Polis Memuru Yasin İke’nin amcasının olduğu iddia edilen bir kişi, CHP çelengini parçaladı. Polis ekipleri tarafından cami bahçesinden çıkarılan şahıs, daha sonra yine polisler tarafından cenaze namazının kılınacağı alana getirildi.

Büyükşehir Belediyesi temizlik ekipleri, parçalanan çelengi alandan dışarı çıkardı. CHP İl Başkanı Feyzullah Keskin, telefondan kendisine haber verilmesi üzerine, yeni çelenk yaptırıp kalabalıkla cenaze alanına geleceklerini ifade etti.

Yeniden gelen çelengi parçaladılar

Şehit cenazesine katılan bir grup, CHP İl Başkanlığı tarafından gönderilen yeniden gönderilen çelengi parçaladı. Şehit Polis Yasin İke'nin kızkardeşi, "O çelengi burada istemiyorum" şeklinde tepki gösterdi.

Ali Göç - Selma Kara