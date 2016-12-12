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Kayseri’de şehit cenazesinde CHP çelengini parçaladılar

Kayseri’de şehit polis memurları Yasin İke ve Osman Börklüoğlu’nun cenazelerinde CHP çelengi parçalandı.

Kayseride şehit cenazesinde CHP çelengini parçaladılar

12 Aralık 2016 12:34
Kayseri’de şehit cenazesinde CHP çelengini parçaladılar - Tıkla İzle

Hunat Camii’nde kılınacak olan cenaze namazı öncesinde, Şehit Polis Memuru Yasin İke’nin amcasının olduğu iddia edilen bir kişi, CHP çelengini parçaladı. Polis ekipleri tarafından cami bahçesinden çıkarılan şahıs, daha sonra yine polisler tarafından cenaze namazının kılınacağı alana getirildi.

Büyükşehir Belediyesi temizlik ekipleri, parçalanan çelengi alandan dışarı çıkardı. CHP İl Başkanı Feyzullah Keskin, telefondan kendisine haber verilmesi üzerine, yeni çelenk yaptırıp kalabalıkla cenaze alanına geleceklerini ifade etti.

Yeniden gelen çelengi parçaladılar
Şehit cenazesine katılan bir grup, CHP İl Başkanlığı tarafından gönderilen yeniden gönderilen çelengi parçaladı. Şehit Polis Yasin İke'nin kızkardeşi, "O çelengi burada istemiyorum" şeklinde tepki gösterdi. 

Ali Göç - Selma Kara


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Toplam Yorum (2)

  • : 12 Aralık 2016, Pazartesi 12:10
    22
    chp yetkilileri amaciniz ne bi anlasak celenksiz gelseniz olmuyormu reklammi yapmaya calisiyonuz
  • hakan çalkım : 12 Aralık 2016, Pazartesi 12:01
    20
    daha kaç kardeşimizin yuvası yıkılacak daha kaç kardeşimizin ocağı sönecek.Yetmezmi bu dökülen kanlar bu Alll BAYRAK için
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