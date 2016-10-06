Olay, Yeni Sanayi Mahallesi'nde bulunan bir sokakta meydana geldi. İddiaya göre alacak verecek meselesinden çıkan kavgada, M.Ç. (25), ismi öğrenilemeyen bir kişi tarafından tüfekle vuruldu. Bacağından yaralanan M.Ç., sevk edilen ambulans ile Eğitim ve Araştırma Hastanesi acil servisine kaldırıldı. Polis ekipleri olay yerinde inceleme yaptı. Ekipler ayrıca, olayın ardından kaçan şüpheliyi yakalamak için çalışma başlatıldı. M.Ç.'nin durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.