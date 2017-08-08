Kayseri'de silahlı kavga: 2 yaralı

Edinilen bilgiye göre olay akşam saatlerinde Yavuzlar Mahallesi Görgülü Sokak üzerinde meydana geldi. İddiaya göre aralarında husumet bulunduğu iddia edilen iki grup arasında çıkan tartışma, büyüyünce pompalı tüfek kullanıldı. Tüfekten çıkan saçmalarla V.Ş. (27) ile kardeşi G.Ş. (25) yaralandı. Olayın ardından bölgeye çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Polis olay yerinde geniş güvenlik önlemi alırken, sağlık ekipleri de yaralıları Eğitim ve Araştırma Hastanesi ile Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi'ne kaldırdı. Yaralılar hastanelerde tedavi altına alınırken V.Ş.'nin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi. Olayın ardından polis, otomobille kaçan şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Turan Bulut

