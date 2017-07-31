Kayseri'de sopalı bıçaklı kavga: 5 yaralı

Edinilen bilgiye göre ilçe merkezinde meydana gelen olayda iki grup arasında tartışma çıktı. Çıkan tartışmanın büyümesiyle olay sopa ve bıçaklı kavgaya dönüştü. Olayda aldıkları darbelerle yaralanan Emre K. (22), Emrullah K. (23) ve Eray K. (17) kardeşler ambulanslarla Pınarbaşı Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

İlk tedavileri burada yapılan kardeşlerden Emrullah K. hava ambulansıyla, diğer yaralılar da ambulanslarla Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi. Öte yandan diğer gruptan da yaralanan 2 kişi Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi'ne sevk edilerek tedavi altına alındı. Emrullah K.'nın hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenilirken, polis hastane önlerinde güvenlik önlemi aldı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.