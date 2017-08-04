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Kayseri'de sular altında kalan köy gün yüzüne çıktı

Kayseri Yamula Barajı’nın sularının çekilmesiyle, baraj altında kalan Kuşçu Köyü tekrar gün yüzüne çıktı.

Kayseride sular altında kalan köy gün yüzüne çıktı

04 Ağustos 2017 09:37
Kayseri'de sular altında kalan köy gün yüzüne çıktı - Tıkla İzle

Kayseri’de 35 derecenin üzerinde seyreden sıcaklıklar Yamula Barajı’nın sularının çekilmesine neden oldu. Suların çekilmesiyle, baraj yapılırken altında kalan Kuşçu Köyü görünmeye başladı.

Orda bir köy var, uzakta...

Suların çekilmesiyle köyüne hasret giderdiğini dile getiren Kuşçu Köyü sakinlerinden Ali Sevim, “Her yıl bu zamanlarda köyümüz görünür hale geliyor. Buraları görünce de ister istemez bir duygusallık yaşıyoruz. Çocukluğumuz bu sokaklarda geçti sonuçta. Şimdi sular altında kalan Belediye binasında çalıştım yıllarca. Anılarımız çok bu sokaklarda, çocukluğumuzda oyun oynadık, gençliğimizde dolaştık” dedi.

Ali Sevim, Kuşçu Köyünün diğer sakinlerinin de buraları görmesini istediğini söyledi.

Yamula Barajı hakkında

Kızılırmak Nehri üzerinde Kayseri’nin 25 km. kuzeybatısında Yemliha Köyü yakınlarında yer alan Yamula Barajı 27 Aralık 2003 tarihinde su tutmaya başlanmıştır. Yamula Barajı 65 kilometre x 10 kilometre boyutlarında büyük bir göl görünümündedir. Baraj gölünde, her yıl yelkenli, kürek, yüzme, off-shore ve kano yarışları düzenlenmektedir. Baraj gölü oluşmaya başladıktan sonra Kuşçu Köyü sular altında kaldı ve köy daha yukarılara taşındı.

Ali Göç - Turan Bulut


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