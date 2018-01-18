Kayseri’de tefecilik operasyonu: 12 gözaltı

Edinilen bilgiye göre, Kayseri Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde KOM Şube Müdürlüğü Mali Suçlar Büro Amirliği tarafından gelen ihbar ve alınan ifadeler kapsamında yapılan çalışmalar sonucunda N.K., S.K., A.K., N.Ü. ve E.S. isimli şahıslar hakkında soruşturma yapıldı. Soruşturmanın derinleştirilmesi ile Y.K., A.K., E.K., S.K., U.K., S.Y. ve H.H.S. isimli şahısların tefecilik suçlarına iştirak ettikleri ve birlikte hareket ettikleri tespit edildi.

Yaklaşık 3 ay süren araştırma ve takipler sonucunda Kayseri’de bulunan özellikle maddi açıdan zor durumdaki esnafların çeklerini kırmak suretiyle tefecilik yaparak, vatandaşları zor durumda bıraktıkları ileri sürülen 12 şahsa yönelik Kayseri ve Nevşehir’in Avanos ilçesinde bulunan ev ve iş yerlerinde 16 Ocak tarihinde eş zamanlı operasyon yapıldı. Yapılan operasyonda 12 kişi gözaltına alındı.

Gözaltına alınan 5 şahsın ikamet ve iş yerlerinde yapılan aramalarda 1 milyon 400 bin TL değerinde 145 adet çek ile yaklaşık 600 bin TL değerinde 30 adet senet ve dijital materyallere el konuldu.