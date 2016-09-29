Diğer
Kategoriler

Kayseri'de trafik kazası: 3 yaralı

Kayseri'de dün meydana gelen ve iki aracın çarpıştığı trafik kazasında 3 kişi yaralandı.

Kayseride trafik kazası: 3 yaralı

29 Eylül 2016 09:47

Edinilen bilgiye göre Kayseri-Ankara karayolunun 20., kilometresinde meydana gelen trafik kazasında Mehmet K.'nin kullandığı 38 YN 731 plakalı otomobil ile Ankara'dan KAYseri istikametine seyreden Yusuf Y.'nin kullandığı 50 SL 360 plakalı otomobilin çarpıştığı öğrenildi. Çarpışmanın etkisiyle 38 YN 731 plakalı otomobil takla atarken, otomobil sürücüsü Mehmet K. ile yanında bulunan Ali E.'nin yaralandığı, 50 SL 360 plakalı araçta yolcu olarak bulunan Hediye Y.'nin de yaralandığı bildirildi.

Kaza sonrasında araçlarda maddi hasar meydana gelirken, yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu, kaza ile ilgili olarak soruşturmanın başlatıldığı bildirildi. 

Etiketler: Kayseri, trafik kazası


BAKMADAN GEÇME
YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

ASAYİŞ VİDEO GALERİ
ASAYİŞ FOTO GALERİ
Şehir Seç
  • İstanbul

    İstanbul 24°C

  • Ankara

    Ankara 21°C

  • İzmir

    İzmir 28°C

  • Bursa

    Bursa 24°C

  • Trabzon

    Trabzon 19°C

TÜMÜ
YEREL HABERLER
FOTO GALERİ
AdIDM.
Paykasa
Paykasa satın alma ve paykasa bozdurma işlemleri için en uygun paykasa fiyatları
Vivi rent a car
vivi.com.tr
Rent a car firmalarının arabalarını %15 indirimli kiralayın. Kampanyalı fiyatlar için vivi'ye göz atın.
ingilizceturkce.gen.tr
turkceingilizce.ingilizceturkce.gen.tr
51 Dilde Cümle Çeviri,
İngilizce Türkçe Çeviri
Paykasa Satışı
Kurumsal firma güvencesi altında paykasa kart satın alın.
Whatsapp İletişim:
0548 891 06 34

BT Magazin
Günlük Bilişim ve
Teknoloji Blogu
btmagazin.net
Gümüş
Altın Kolye, Gümüş Kolye
Gümüş Alyans Çeşitleri ile Gumusdunyasi.com Türkiye’nin Online Alışveriş Firmasıdır.

Termal Oteller ve Kayak Otelleri
Bodrum Otelleri, Marmaris Otelleri
Fethiye Otelleri %40 İndirimli
www.otelfiyat.com

Elektronik Sigara Modelleri
İndirimli Elektronik Sigara
www.elektroniksigara.ist

Mavi Kadın
Kadınların merak ettiği ve
ilgi duyduğu tüm konular
www.mavikadin.com


BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!