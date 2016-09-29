Edinilen bilgiye göre Kayseri-Ankara karayolunun 20., kilometresinde meydana gelen trafik kazasında Mehmet K.'nin kullandığı 38 YN 731 plakalı otomobil ile Ankara'dan KAYseri istikametine seyreden Yusuf Y.'nin kullandığı 50 SL 360 plakalı otomobilin çarpıştığı öğrenildi. Çarpışmanın etkisiyle 38 YN 731 plakalı otomobil takla atarken, otomobil sürücüsü Mehmet K. ile yanında bulunan Ali E.'nin yaralandığı, 50 SL 360 plakalı araçta yolcu olarak bulunan Hediye Y.'nin de yaralandığı bildirildi.

Kaza sonrasında araçlarda maddi hasar meydana gelirken, yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu, kaza ile ilgili olarak soruşturmanın başlatıldığı bildirildi.