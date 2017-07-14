Kayseri'de trafik kazası: 6 yaralı var

Kaza, Erenköy mahallesi Askeri Hastane caddesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, şoförlerinin ismi öğrenilemeyen 38 P 1307 plakalı servis otobüsü ile 38 RL 581 plakalı servis minibüsü çarpıştı. Bu sırada cadde de seyir halinde bulunan 38 YC 281 plakalı otomobil ise, kazaya karışmamak için direksiyonu girince duvara çarptı. Kazada, her 3 araçta bulunan Arif K. (30), Seyit Ali Ö. (64), Sahude El A. (27), Ammar El A., Servet Y. (50) ve Selahattin Ş. (54) yaralandı. Yaralılar sevk edilen ambulanslar ile kentte bulunan çeşitli hastanelere sevk edildi. Polis ekipleri kazanın meydana geldiği cadde üzerine inceleme yaptı.

Kazaya karışan araçlar çekici ile kaldırılırken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Ali Göç