Diğer
Kategoriler

Kayseri'de trafik kazası: 6 yaralı var

Kayseri'de işçileri taşıyan minibüs, otobüs ve otomobilin karıştığı kazada 6 kişi yaralandı.

Kayseride trafik kazası: 6 yaralı var

14 Temmuz 2017 09:43

Kaza, Erenköy mahallesi Askeri Hastane caddesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, şoförlerinin ismi öğrenilemeyen 38 P 1307 plakalı servis otobüsü ile 38 RL 581 plakalı servis minibüsü çarpıştı. Bu sırada cadde de seyir halinde bulunan 38 YC 281 plakalı otomobil ise, kazaya karışmamak için direksiyonu girince duvara çarptı. Kazada, her 3 araçta bulunan Arif K. (30), Seyit Ali Ö. (64), Sahude El A. (27), Ammar El A., Servet Y. (50) ve Selahattin Ş. (54) yaralandı. Yaralılar sevk edilen ambulanslar ile kentte bulunan çeşitli hastanelere sevk edildi. Polis ekipleri kazanın meydana geldiği cadde üzerine inceleme yaptı.

Kazaya karışan araçlar çekici ile kaldırılırken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. 

Ali Göç


YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

Şehir Seç
  • İstanbul

    İstanbul 31°C

  • Ankara

    Ankara 33°C

  • İzmir

    İzmir 38°C

  • Bursa

    Bursa 33°C

  • Trabzon

    Trabzon 27°C

TÜMÜ
YEREL HABERLER
      FOTO GALERİ
        AdIDM.
        KartTR Astropay
        Astropay | Türkiye'nin Tek Resmi Lisans Belgeli Astropay Satış Adresi KartTR.Com'dan ✓ astropay kart satın alabilirsiniz.
        Takı Dükkanı
        Gümüş Alyans Modelleri
        Star Gündem
        Türkiye için güncel ve
        tarafsız haberler:
        www.stargundem.com.tr
        Nice Türkiye
        Nice Türkiye
        Otomatik Kapı Sistemleri
        www.nice-turkey.com

        AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
        BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!