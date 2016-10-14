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Kayseri'de trafik kazası: 7 yaralı

Kayseri'de dün akşam iki aracın karıştığı trafik kazasında 7 kişi yaralandı.

Kayseride trafik kazası: 7 yaralı

14 Ekim 2016 09:29

Edinilen bilgiye göre Melikgazi ilçesine bağlı Mustafa Kemalpaşa Bulvarı Gültepe Parkı yanında meydana gelen trafik kazasında 38 BN 905 plakalı otomobil ile 38 DR 530 plakalı otomobilin çarpıştığı öğrenildi. Meydana gelen kazada 38 BN 905 plakalı otomobil ters dönerken, 38 DR 530 plakalı otomobil ise refüje çıkarak durabildi.

Meydana gelen kazada Y.A.(7), T.G.(23), Ş.D.(58), E.K.G.(4), K.K.(27), A.K.(36) ve G.A. (11) yaralandı. İtfaiye ekipleri ters dönen otomobilde herhangi bir olumsuz durumun olmaması için tedbir alırken, yaralılar olay yerine gelen ambulanslarla çeşitli hastanelere kaldırıldı.

Yetkililer, kaza ile ilgili olarak soruşturmanın başlatıldığını bildirdi. 

Etiketler: Kayseri, trafik kazası


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