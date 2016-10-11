Edinilen bilgiye göre Kocasinan ilçesine bağlı Sivas Bulvarı ile Gesi Caddesi kavşağında meydana gelen trafik kazasında Osman A.'nın kullandığı 38 AS 816 plakalı otomobil ile Ahmet Y.'nin kullandığı 38 GT 769 plakalı otomobilin çarpıştığı öğrenildi.

Meydana gelen kazada 38 AS 816 plakalı otomobilde bulunan sürücü dahil 6 kişinin yaralandığı, 38 GT 769 plakalı otomobilde ise 2 kişinin yaralandığı bildirildi. Kazada yaralananlar, olay yerine çağrılan ambulanslarla Kayseri Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi ile özel hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı.

Yetkililer, kaza ile ilgili olarak soruşturmanın başlatıldığını bildirdi.

Alparslan Ötüken - Turan Bulut