Edinilen bilgiye göre Uyuşturucu ile Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından Kayseri-Malatya karayolu uygulama noktasında 27 plakalı araç içerisinde yapılan aramada hassas terazi, 2,95 gram esrar ele geçirildi. Ayrıca araç içerisinde bulunan B. A., N. K. ve F. A. isimli şahıslarda çantalarında yapılan aramalarda toplam 5,10 gram esrar, 26,55 gram metanfetamin ele geçirildi. Olayla ilgili şahıslar gözaltına alındı.

Uyuşturucu ile Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan bir diğer operasyonda ise Kayseri-Malatya karayolu uygulama noktasında 34 plakalı araç içerisinde yapılan aramada 3 kilo eroin ele geçirildi. Olayla ilgili olarak araç içerisinde bulunan S. D. ve B. A. isimli şahıslar yakalanarak gözaltına alındı.

Her iki olayla ilgili tahkikatın devam ettiği bildirildi.