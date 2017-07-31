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Kayseri’de uyuşturucu operasyonları

Kayseri İl Jandarma Komutanlığınca uyuşturucu ile mücadele kapsamında yapılan çalışmalarda 14 bin 994 kök kenevir ele geçirildi.

Kayseride uyuşturucu operasyonları

31 Temmuz 2017 14:30

Edinilen bilgiye göre Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve Bünyan İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince Ekinciler mahallesinde mısır tarlasında yapılan aramada mısırların arasına ekilmiş vaziyette 14 bin 800 kök keneviri bitkisi ele geçirildi. Kenevir bitkileri sökülerek imha edilirken olayla ilgili 1 kişi gözaltına alındı.

Develi İlçe Jandarma Komutanlığınca Çataloluk mahallesinde bir bahçede yapılan aramada 101 kök kenevir bitkisi ele geçirildi. Kenevir bitkileri sökülerek imha edilirken olayla ilgili gözaltına alınan şahıs tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

Öte yandan Tomarza İlçe Jandarma Komutanlığınca Kömür mahallesinde bir bahçede yapılan aramada 93 kök kenevir bitkisi ele geçirdi. Kenevir bitkileri sökülerek imha edilirken olayla ilgili 1 kişi gözaltına alındı. 


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