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Kayseri’de uyuşturucu operasyonu: 32 gözaltı

Kayseri polisinin 27 adrese yaptığı uyuşturucu baskınında 32 kişi gözaltına alınırken, çok sayıda uyuşturucu madde, 10 adet ruhsatsız tabanca, 8 adet av tüfeği ele geçirildi.


21 Ekim 2016 11:17

Edinilen bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Uyuşturucu ile Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin istihbari çalışmaları sonrasında 27 adrese sabah saatlerinde eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonda 32 şahıs gözaltına alınırken, adreslerde yapılan aramalarda 18 gram metamfetamin, 11 gram esrar, 24 gram bonzai, 150 gram eroin, 1 kök Hint keneviri bitkisi, 1adet Ecstsay, 15 adet uyuşturucu madde içiminde kullanılan aparat ve 3 adet uyuşturucu paketlemesinde kullanılan alüminyum folyo ele geçirildi.

Evlerde yapılan aramalarda ayrıca 10 adet ruhsatsız tabanca, 8 adet ruhsatsız av tüfeği, 4 adet bıçak, 1 adet kama, 1 adet kılıç, 2 adet kurusıkı tabanca, 29 adet fişek, 50 adet av tüfeği fişeği ele geçirildi.
Yapılan incelemelerde gözaltına alınan zanlılardan 6’sının ilgili mahkemelerce aramasının olduğu belirlenirken, gözaltına alınan 32 kişi hakkında işlem başlatıldığı kaydedildi. 

Etiketler: Kayseri, uyuşturucu operasyonu


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