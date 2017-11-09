Kayseri'de uyuşturucu operasyonu: 4 gözaltı| Kayseri haberleri

Edinilen bilgiye göre ekipler tarafından Hacılar ilçesinde yapılan çalışmalarda, 'uyuşturucu madde ticareti' yapan şahıslara yönelik 5 adreste eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonda İ.T. (20), H.T. (33), L.T. (33) ve A.A.A (21) yakalanarak gözaltına alındı. Adreslerde yapılan aramalarda satışa hazır fişek halinde uyuşturucu maddelerden esrar, eroin maddeleri ve bir adet pompalı tüfek ele geçirildi. Gözaltına alınan şahıslar işlemler için emniyete götürüldü.

Olayla ilgili soruşturmanın devam ettiği bildirildi.