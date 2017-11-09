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Kayseri'de uyuşturucu operasyonu: 4 gözaltı| Kayseri haberleri

Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince yapılan eş zamanlı operasyonda çeşitli miktarlarda uyuşturucu madde ele geçirilirken 4 kişi gözaltına alındı.

Kayseride uyuşturucu operasyonu: 4 gözaltı| Kayseri haberleri

09 Kasım 2017 16:14

Edinilen bilgiye göre ekipler tarafından Hacılar ilçesinde yapılan çalışmalarda, 'uyuşturucu madde ticareti' yapan şahıslara yönelik 5 adreste eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonda İ.T. (20), H.T. (33), L.T. (33) ve A.A.A (21) yakalanarak gözaltına alındı. Adreslerde yapılan aramalarda satışa hazır fişek halinde uyuşturucu maddelerden esrar, eroin maddeleri ve bir adet pompalı tüfek ele geçirildi. Gözaltına alınan şahıslar işlemler için emniyete götürüldü.

Olayla ilgili soruşturmanın devam ettiği bildirildi. 

Etiketler: Kayseri, uyuşturucu operasyonu

 

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