Kayseri'de uyuşturucu operasyonu: 5 gözaltı...

Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından Alan Denetimi Projesi kapsamında Talas'ta uygulama yapıldı. Yapılan uygulamada durumlarından şüphelenilen M.Ş. (30), R.Y. (25), M.V.Ö. (28), B.D.D. (24) ve A.D. (33) yakalandı. Yakalanan şahısların üst ve araçlarında yapılan aramalarda 2 parça halinde toplam 23 gram eroin ve yine 2 parça halinde 4.5 gram metamfetamin maddesi ele geçirildi.

Yakalan 5 kişiye 'uyuşturucu madde ticareti yapmak' suçundan işlem yapılarak gözaltına alındı.