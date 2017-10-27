Kayseri'de uyuşturucu operasyonu

Edinilen bilgiye göre il genelinde uyuşturucu madde ticareti yapan şahıslara yönelik olarak yapılan çalışmalarda Kocasinan Devriye Ekipler Amirliği görevlileri ve Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü görevlilerince A.K. (20), F.S. (30) ve A.B. (23) isimli 3 şahıs yakalandı. Yakalanan şahısların araçlarında, üzerinde ve ikametlerinde yapılan aramalarda satışa hazır şekilde 26 fişek halinde toplam ağırlığı 50,04 gram metamfetamin, 1 fişek halinde 0.30 gram esrar ve 4 adet extacy hap ele geçirildi. Olayla ilgili 3 şahıs gözaltına alınarak emniyete götürüldü.

Olayla ilgili soruşturmanın devam ettiği bildirildi.