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Kayseri'de uyuşturucu operasyonu

Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan çalışmalarda çeşitli miktarlarda uyuşturucu madde ele geçirilirken olayla ilgili 3 kişi gözaltına alındı.

Kayseride uyuşturucu operasyonu

27 Ekim 2017 08:55

Edinilen bilgiye göre il genelinde uyuşturucu madde ticareti yapan şahıslara yönelik olarak yapılan çalışmalarda Kocasinan Devriye Ekipler Amirliği görevlileri ve Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü görevlilerince A.K. (20), F.S. (30) ve A.B. (23) isimli 3 şahıs yakalandı. Yakalanan şahısların araçlarında, üzerinde ve ikametlerinde yapılan aramalarda satışa hazır şekilde 26 fişek halinde toplam ağırlığı 50,04 gram metamfetamin, 1 fişek halinde 0.30 gram esrar ve 4 adet extacy hap ele geçirildi. Olayla ilgili 3 şahıs gözaltına alınarak emniyete götürüldü.
Olayla ilgili soruşturmanın devam ettiği bildirildi. 

Etiketler: Kayseri, uyuşturucu

 

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