Kayseri'de uyuşturucu operasyonu !

Edinilen bilgiye göre ekipler tarafından il genelinde uyuşturucu madde ticareti yapan şahıslara yönelik olarak yapılan çalışmalar sonucunda Y.H.K. (27) ve H.K. (24) yakalandı. Yakalanan şahısların yapılan üst, araç ve ev aramalarında 25 gram bonzai maddesi ile uyuşturucu madde ticaretinde kullanılan rulo halinde aleminyum folyo ele geçirildi. H.K., (24) 'uyuşturucu madde kullanmaktan' işlem yapılarak salıverilirken Y.H.K. (27) ise 'uyuşturucu madde ticareti yapmak' suçundan gözaltına alındı.

Olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü bildirildi.