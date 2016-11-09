Edinilen bilgiye göre, Uyuşturucu İle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan çalışmalarda R.K., İ.T., B. S., Ç. K., G. K., M. B. ve S. D. isimli şahıslar yakalandı. Şahısların yapılan üst aramalarında ve R.K. isimli şahsa ait Sivas Caddesi üzerinde bulunan bayan kuaförü ve iş yerlerinde yapılan aramalarda, daralı ağırlıkları 3.5 gram metamfetamin, 0.90 gram bonzai, 29.30 gram eroin, 5 adet ecstasy tablet ve 1 adet hassas terazi ile uyuşturucu satışında kullanılan çok miktarda pişer ele geçirildi.

Çalışmalar sonucunda R.K., İ.T. ve B.S. isimli şahıslar hakkında 'uyuşturucu madde ticareti yapmak' suçundan işlem yapılarak savcılığa sevk edileceği bildirildi.

Bir başka operasyonda yakalanan R.K.G, T.Z. ve Ş.Y. üzerinde 2.10 gram gelen metamfetamin ve 2 gram sentetik kannobinoid maddeleri ile 1.10 gram uyuşturucu madde ele geçirildi. Şahıslar uyuşturucu ticareti yapma suçu ile adliyeye sevk edildi.

Son yapılan çalışmada da 16 yıl hapis cezası olan ve şahıs ile yakalaması olan 1 diğer şahıs adliyeye sevk edildi.