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Kayseri'de yağmur su baskınlarına neden oldu

Kayseri'de aşırı yağmur sonucu bazı ev ve iş yerleri su altında kaldı.

Kayseride yağmur su baskınlarına neden oldu

25 Haziran 2018 23:42

Kentte akşam saatlerinde aniden bastıran yağmur hayatı olumsuz etkiledi. Vatandaşlar yağmura hazırlıksız yakalanırken, kısa sürede adeta göle dönen yollarda sürücüler zor anlar yaşadı. Yağış nedeniyle özellikle Talas yolu, Sivas Caddesi, Köşk Mahallesi gibi kentin birçok noktasında su baskınları meydana geldi. Birçok vatandaşın ev ve iş yerlerini su bastı. Vatandaşlar durumu yetkililere bildirirken, bir yandan da eşyalarını kurtarmaya çalıştı.

Farabi Caddesi'nde 5 kişinin yaşadığı evini su basan Mehmet Akgül, "Tüm asfaltın suyu geldi burayı doldurdu. Göbeğime kadar suyun içinde kaldık. Tüm evim suyun içinde. Eşyalarım hep suyun içinde yüzüyor" diye konuştu.
İş yerini su basan Barış Arslan Aras ise, aniden başlayan şiddetli yağmur nedeniyle birçok esnafın iş yerini su bastığını söyleyerek, "Dükkanda oturuyorduk, hızlıca yağmur yağmaya başladı. Rögarlardan su ve pislikler çıkmaya başladı. Dükkanımızı yarım metre kadar su bastı. Tüm eşyalarımız su içerisinde kaldı, tüm esnaf dışarıda" ifadelerini kullandı.

Kentte polis, itfaiye ve belediye ekipleri mağdur olan vatandaşlara yardımcı olmak için çalışmalarını sürdürüyor.  

Turan Bulut
 

 

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