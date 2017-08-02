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Kayseri’deki aile iki gündür kuru ekmek yiyor

Kayseri’deki talihsiz aile iki gündür yalnızca katıksız ekmek yiyor. Hasta anne babasına bakan Erkan Arbuz, “İntiharın eşiğine geldim. Sadece yardım istiyorum, suç işlemek istemiyorum” dedi.

Kayserideki aile iki gündür kuru ekmek yiyor

02 Ağustos 2017 14:34
Kayseri’deki aile iki gündür kuru ekmek yiyor - Tıkla İzle

Kayseri Melikgazi ilçesi Tınaztepe Mahallesinde yaşayan 5 kişilik Arbuz ailesinin yaşamı, sağlık sorunlarından dolayı 2 aydan bu yana alt üst oldu. Fil hastası olan Güler Arbuz ile kronik kalp hastası olan ve ciğerleri de topladığı enfeksiyon nedeniyle eski işlevini göremeyen Eyüp Arguz’un bakımını üstlenen oğulları Erkan Arbuz, “Evde 2 gündür yalnızca ekmek var, onu da çocuklara yediriyoruz. Çok müşkül durumdayız. İntiharın eşiğine geldim, hayır sahiplerinden yardım istiyorum. Suç işlemek istemiyorum” diye konuştu.

“Felaketler peşimizi bırakmadı”

Babası Eyüp Arbuz’un ilk olarak 1996 yılında geçirdiği trafik kazası sonrasında 10 yıl boyunca felç kaldığını, daha sonra iyileşince de iş yerinde trafik kazası geçirdiğini belirten Erkan Arbuz, “Şu anda kendisinde 7 yaşındaki çocuğun zihni var. Ramazan Bayramının 2. Günü anjiyo yapıldı, sonra da ciğerleri su topladı. Bize her şeye hazırlıklı olun dediler. Kalp ritim bozukluğu var, nefes darlığı var, tuvalete gidemiyor. Kişisel bakımlarıyla ben ilgileniyorum” şeklinde konuştu.

“2 aydır işsizim”

Anne babasıyla tek başına ilgilenen Erkan Arbuz, hastaneye gitmek için sürekli izin almak zorunda kaldığından dolayı iş yerinden çıkarıldı. Yaklaşık 2 aydır işsiz olan Erkan Arbuz, sürekli borçlandığını ve artık yardıma ihtiyaçları olduğunu söyledi. 8 ve 7 yaşlarında iki yeğeninin daha kendileriyle birlikte yaşadığını belirten Erkan Arbuz, iki gündür evde sadece ekmek olduğunu, onu da çocuklara yedirdiklerini kaydetti.

25 kuruşla 15 kilometre yürüyor

Erkan Arbuz, sözlerini şöyle sürdürdü: “Cebimde 25 kuruş var. İki gündür hastaneye gitmek için sabahın köründe kalkıp 15 kilometre yürüyorum, işleri hallediyorum tekrar yürüyerek geri geliyorum. Kaymakamlığa ve Valiliğe gittim iş bulamıyoruz dediler. Üç kardeşim var ikisi hiç ilgilenmiyor. Ben de tek başıma nereye koşacağımı şaşırdım. Su bardağı doldu, taşıyor. Çok bunaldım. İntiharın eşiğine kadar geldim. Sağım solum borç çalışamıyorum. Su gelmiş 6. fatura, 3’ünü yatırabiliyorum diğerleri kalıyor. Geçen Cuma günü komşudan 200 TL para aldım, 170 TL’si ile ilaç aldım. Sigortalı olduğu halde böyle. Sadece sesimiz duyanlardan yardım istiyorum. Başka bir şey istemiyorum, suç işlemek istemiyorum.”

Ev işlerini çocuklar yapmak zorunda kalıyor

Hastalığından dolayı 180 kiloya ulaşan Anne Güler Arbuz ise, hem kilolarından hem de vücudundaki yaralardan dolayı koltuktan kalkamadığını söyledi. Uykusunu bile koltukta aldığını dile getiren talihsiz kadın, “Fil hastalığı dediler, böbrek yetmezliği dediler. Her tarafım yara bere. Şişliklerim var kıpırdayamıyorum, yürüyecek halim yok, merdivenlerden inemiyorum. Hemen hemen 3-4 yıldır çekiyorum. Guatr hastasıydım önce, guatır ameliyatı oldum o zaman 85 kiloydum. Sonra 180 kiloya kadar çıktım. Evimin işini göremiyorum, nefes alamıyorum, yatak yüzü görmüyorum, oturduğum yerde uyuyorum. Eşimde de kalp hastalığı var, pil takıldı. Ciğerleri enfeksiyon kapmış ameliyat oldu, yoksa o çalışıyordu bize bakıyordu. Ondan dolayı perişan olduk. İşleri çocuklara gördürüyorum, biri 8 diğeri 7 yaşında. Oğlum bize bakıyor ama bizimle ilgilenmek zorunda olduğu için işten çıkarıyorlar. Elimiz düzelene kadar yardım istiyorum. İlaçları almakta zorlanıyoruz” ifadelerini kullandı. 

Selma Kara

Etiketler: Kayseri, kuru ekmek


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