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Kayseri’deki ‘Bylock’ kullanıcısı 36 kişi tutuklandı

Kayseri’de FETÖ/PDY terör örgütü soruşturması kapsamında düzenlenen operasyonda gözaltına alınarak adliyeye çıkarılan ‘Bylock’ kullanıcısı 39 kişiden 36'sı tutuklandı.

Kayserideki Bylock kullanıcısı 36 kişi tutuklandı

07 Temmuz 2017 22:39

Kayseri Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen FETÖ/PDY soruşturması kapsamında geçtiğimiz günlerde İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ve Kaçakçılık ve Organize İşlerle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından operasyon düzenlenmiş, operasyonda örgütün gizli iletişim ağı ‘Bylock’ kullandığı tespit edilen çeşitli meslek gruplarından 100 kişiye gözaltı kararı çıkarılmıştı. 

Gözaltında bulunan 39 kişi bugün Eğitim ve Araştırma Hastanesi adli tabiplikte geçirildikleri sağlık kontrolünün ardından adliyeye sevk edildi. Adliyeye çıkarılan 39 kişiden 36'sı tutuklanarak cezaevine gönderilirken 3'ü adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı. 


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