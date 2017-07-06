Diğer
Kategoriler

Kayseri'deki 'Bylock' operasyonunda 9 tutuklama

Kayseri'de FETÖ/PDY operasyonunda gözaltına alınan 17 kişiden 9'u tutuklandı.

Kayserideki Bylock operasyonunda 9 tutuklama

06 Temmuz 2017 23:26

FETÖ/PDY operasyonu kapsamında, FETÖ terör örgütünün haberleşme programı ‘Bylock’u kullandıkları belirlenen çeşitli meslek gruplarına mensup 100 kişi için gözaltı kararı verilmişti. Verilen karar sonrasında Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ve Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan operasyonda 64 kişi gözaltına alınmış, gözaltına alınanlardan 17'si emniyetteki işlemlerin ardından Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde bulunan adli tabiplikte sağlık kontrolünden geçirilerek adliyeye sevk edilmişti.
Adliyeye sevk edilen şahıslardan Asım A., Ali E., Ahmet İ., Ahmet Ş., Mustafa A., Nami Ç., Mevlüt M., Numan Ü. ve Murat A. tutuklanırken, Asiye M., Ayşe T., Mustafa A., Nurşen Ç., Menşure E., Necla B., Aslı Ö. ve Aslıhan K. ise yurt dışına çıkış yasağı konularak adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.
 


YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

Şehir Seç
  • İstanbul

    İstanbul 30°C

  • Ankara

    Ankara 29°C

  • İzmir

    İzmir 35°C

  • Bursa

    Bursa 30°C

  • Trabzon

    Trabzon 24°C

TÜMÜ
YEREL HABERLER
FOTO GALERİ
AdIDM.
KartTR Astropay
Astropay | Türkiye'nin Tek Resmi Lisans Belgeli Astropay Satış Adresi KartTR.Com'dan ✓ astropay kart satın alabilirsiniz.
Takı Dükkanı
Gümüş Alyans Modelleri
Star Gündem
Türkiye için güncel ve
tarafsız haberler:
www.stargundem.com.tr
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-turkey.com

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!