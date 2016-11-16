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Kayseri'deki FETÖ operasyonunda 16 kişi tutuklandı

Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü tarafından yürütülen FETÖ/PDY terör örgütü soruşturması kapsamında adliyeye çıkarılan 34 kişiden 16'sı tutuklandı.

Kayserideki FETÖ operasyonunda 16 kişi tutuklandı

16 Kasım 2016 21:48

Edinilen bilgiye göre, Kayseri merkezli 11 ilde İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından eş zamanlı FETÖ/PDY operasyonu yapılmış, yapılan operasyon kapsamında aralarında SGK bölge imamının ve bir noterin bulunduğu 76 kişinin yakalanması için çalışma başlatılmıştı. Adıyaman, Ankara, Bursa, Elazığ, Yozgat, Konya, Bitlis, Ordu, İstanbul, Sakarya, Aksaray'da düzenlenen operasyonda gözaltına alınanlar, dün ve bugün adliyeye çıkarıldı.
Adliyeye çıkarılan 34 kişiden S. U., Z. Ş., S. P., S. D., Ö. U., S. U. A., O. D. T., Ö. G., R. T., S. A., M. A., M. Y., S. Ş., O. K., M. G. ve M. K. tutuklanarak cezaevine gönderildi. 

Etiketler: Kayseri


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