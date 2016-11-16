Edinilen bilgiye göre, Kayseri merkezli 11 ilde İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından eş zamanlı FETÖ/PDY operasyonu yapılmış, yapılan operasyon kapsamında aralarında SGK bölge imamının ve bir noterin bulunduğu 76 kişinin yakalanması için çalışma başlatılmıştı. Adıyaman, Ankara, Bursa, Elazığ, Yozgat, Konya, Bitlis, Ordu, İstanbul, Sakarya, Aksaray'da düzenlenen operasyonda gözaltına alınanlar, dün ve bugün adliyeye çıkarıldı.

Adliyeye çıkarılan 34 kişiden S. U., Z. Ş., S. P., S. D., Ö. U., S. U. A., O. D. T., Ö. G., R. T., S. A., M. A., M. Y., S. Ş., O. K., M. G. ve M. K. tutuklanarak cezaevine gönderildi.