Kayseri'deki FETÖ operasyonunda 25 gözaltı

Kayseri Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen FETÖ/PDY soruşturması kapsamında Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından meslekten ihraç edilen ve örgütün iletişim ağı ByLock'u kullandığı tespit edilen 32 eski öğretmeni yakalamak için operasyon başlatılmıştı. Sabahın erken saatlerinde başlayan operasyonda şu ana kadar 25 kişinin gözaltına alındığı ve 7 kişiyi arama çalışmalarının devam ettiği bildirildi. Gözaltına alınan 25 kişi, Eğitim ve Araştırma Hastanesinde sağlık kontrolünden geçirilerek emniyete götürüldü.

Ali Göç