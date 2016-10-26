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Kayseri'deki FETÖ/PDY soruşturması

Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü tarafından 'Bylock' kullandığı tespit edilen çeşitli meslek gruplarından gözaltına alınan 31 kişiden 5'i tutuklandı.

Kayserideki FETÖ/PDY soruşturması

26 Ekim 2016 08:58

Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü tarafından 15 Temmuz darbe girişiminin ardından yürütülen FETÖ/PDY terör örgütü soruşturması kapsamında örgütün iletişim ağı olan 'Bylock' kullandığı tespit edilen çeşitli meslek gruplarından 31 kişi gözaltına alınmıştı. Emniyetteki ifadelerinin ardından Eğitim ve Araştırma Hastanesi Adli Tabiplik'te sağlık kontrolünden geçirilen şahıslar adliyeye çıkarılmıştı.
Adliyeye çıkarılan 31 kişiden 5'i tutuklanarak cezaevine gönderilirken diğer şahıslar adli kontrol ve yurt dışı yasağı şartıyla serbest bırakıldı. 


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