Sosyal medyadan bombalı saldırı ile ilgili açıklama yapan ünlüler teröre lanet okudu.
İşte o paylaşımlar;
Oktay Kaynarca
Çarşı iznine çıkan çocukları şehit eden şerefsizler,şehit ettiğiniz o çocukların arkadaşlarının aklındaki tek şey sizsiniz unutmayın.İntikam. Kavganın savaşın bir şerefi olur, bu korkaklık şerefsizlik ...Ve işte sadece bu sebepten bile kazanamayacaksınız!!! Ruhunuz şad mekanınız cennet olacak kardeşlerim....
Esra Erol
İzne çıkan askerleri, okula giden öğrencileri,savunmasız insanları öldürecek kadar kalleşsiniz.
Nejat İşler
Bu terör örgütlerine destek çıkanların besleyenlerin yanında duranların sırtını yaslayanların Allah bin belasını versin.
Uğur Işılak
YaRab, sen aziz miiletimizi koru. Bu gözü dönmüş canilere misliyle döndür yaptıklarını. Başın sağ olsun.
İsmail Küçükkaya
Ahhhh, ah Türkiyem; benim güzel yurdum, üzgün yurdum. Çekecek ne çok acımız varmış. Pes etme Türkiyem; teröre teslim olma.
Demet Akalın
#kayseri 'de çarşı iznine çıkan askerleri taşıyan halk otobüsüne bombalı araçla saldırmış alçaklar... #terörelanetolsun
Şahan Gökbakar
Hergun lanet okumaktan biktim... Vallaha YETER, Billaha YETER! Bunu haketmiyoruz...
İbrahim Tatlıses
Bu sabah da güzel ülkem için güneş yine kanlı dpğdu, üzüntüden kahroluyorum... Kayserimizin acısını paylaşıyor, Şehitlerimize rahmet, yaralılarımıza acil şifalar dilerim. Miletimin Başı sağolsun.!!!