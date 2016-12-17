Sosyal medyadan bombalı saldırı ile ilgili açıklama yapan ünlüler teröre lanet okudu.

İşte o paylaşımlar;

Oktay Kaynarca

Çarşı iznine çıkan çocukları şehit eden şerefsizler,şehit ettiğiniz o çocukların arkadaşlarının aklındaki tek şey sizsiniz unutmayın.İntikam. Kavganın savaşın bir şerefi olur, bu korkaklık şerefsizlik ...Ve işte sadece bu sebepten bile kazanamayacaksınız!!! Ruhunuz şad mekanınız cennet olacak kardeşlerim....

Esra Erol

İzne çıkan askerleri, okula giden öğrencileri,savunmasız insanları öldürecek kadar kalleşsiniz.

Nejat İşler

Bu terör örgütlerine destek çıkanların besleyenlerin yanında duranların sırtını yaslayanların Allah bin belasını versin.

Uğur Işılak

YaRab, sen aziz miiletimizi koru. Bu gözü dönmüş canilere misliyle döndür yaptıklarını. Başın sağ olsun.

İsmail Küçükkaya

Ahhhh, ah Türkiyem; benim güzel yurdum, üzgün yurdum. Çekecek ne çok acımız varmış. Pes etme Türkiyem; teröre teslim olma.

Demet Akalın

#kayseri 'de çarşı iznine çıkan askerleri taşıyan halk otobüsüne bombalı araçla saldırmış alçaklar... #terörelanetolsun

Şahan Gökbakar

Hergun lanet okumaktan biktim... Vallaha YETER, Billaha YETER! Bunu haketmiyoruz...

İbrahim Tatlıses

Bu sabah da güzel ülkem için güneş yine kanlı dpğdu, üzüntüden kahroluyorum... Kayserimizin acısını paylaşıyor, Şehitlerimize rahmet, yaralılarımıza acil şifalar dilerim. Miletimin Başı sağolsun.!!!