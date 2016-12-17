Alınan bilgiye göre hain terör saldırısında yaralanan 55 asker ve bir şoförün ismi şu şekilde: ''Mehmet Taşdelen, Adem Avcı, Arif Özkara, Bayram Özdemir, Burkan Alkan, Caner Kavalcı, Ercan İnan, Erdal Köse, Fatih Köpre, Ferdi Çatal, Gökhan Keskin, Hakan Şimşek Yakar, Halit Kapullu, Hasan Hamza Şolt, Hidayet Canpolat, Hüseyin Avcı, İlker Bal, İlyas Akman, İsmail Hakkı Öner, Kamil Yemez, Kubily Şimşek, Mehmet Gül, Mehmet Kilit, Mesut yaşar, Mevlüt Avcıoğlu, Mustafa Genç, Mustafa Uçar, Recep Güney, Semih Yılmaz, Serdar Çiçekli, Süleyman Sancar, Şakir Karayel, Tolga Öğütlü, Ufuk Uysal, Yasin Memiş, Yasin Sezerka, Yunus Emre Kurnaz, Yunus Ertaş, Yusuf Ergün, Nasuf Yıldırım, Mert Can Uzun, Adem Kamsız, Ali Kuşçu, Berat Yılmaz, Furkan Özlü, Celal Erbay, Kayahan Uluhan, Mahammed Yaşar, Orhan Ölmez, Sami Güler, Recep Coşkun, Gökhan Çelik, Mehmet Emin Uygur, Recep Genç, Ahmet Gün, şoför Hamit Eroğlu

Şehit olanların isimleri ise Ahmet Taş, Muhammet Ali Ocak, Raşit Yücel, Abdulsamet Özen, Fehmi Barçın, Hssan İlhan, Serdar Amak, Kamil Tunç, Kenan Döngel, Mustafa Cihan, yunus Emre Duran, Arif Tuğ, Uğur Korkmaz.