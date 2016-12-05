Edinilen bilgiye göre İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele ile Siber Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, sosyal medya üzerinden silahlı terör örgütü PKK/KCK'nın propagandasını yapan, örgütün gençlik yapılanmasıyla irtibatlı olduğu tespit edilen 9 kişinin yakalanması için belirlenen adreslere operasyon düzenlemiş, adreslerde yapılan aramalarda çok sayıda örgütsel doküman, av tüfeği, kuru sıkı tabanca ve cezaevindeki örgüt üyelerinden gelen mektuplar ele geçirilmişti.

Operasyon kapsamında gözaltına alınan 8 kişi, bugün emniyetteki işlemlerin tamamlanmasının ardından Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde sağlık kontrolünden geçirilerek adliyeye çıkarıldı.

Turan Bulut

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