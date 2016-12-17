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Kayseri'deki saldırıda Turgutlulu asker yaralandı

Kayseri’de, çarşı iznine çıkan askerlerin içinde bulunduğu otobüse yapılan bombalı saldırıda, Manisa'nın Turgutlu ilçesi nüfusuna kayıtlı bir askerin yaralandığı öğrenildi.

Kayserideki saldırıda Turgutlulu asker yaralandı

17 Aralık 2016 14:32

Kayseri'de Erciyes Üniversitesi yerleşkesinin Talas istikametindeki giriş kapısı yakınında bomba yüklü bir otomobil, çarşı iznine çıkan askerleri taşıyan halk otobüsünün yanında infilak ettirildi. Saldırıda 13 kişi şehit olurken, 55 kişi de yaralandı.

Patlamada yaralanan askerler arasında Turgutlulu Er Mustafa Uçar'ın da olduğu bildirildi. 21 yaşındaki Mustafa Uçar, patlamanın ardından hastanede tedavi altına alındı. Vatani görevini Kayseri Hava İndirme Komutanlığında yapan Mustafa Uçar’ın durumunun iyi olduğu öğrenildi. Selvilitepe Mahallesinde ikamet eden Uçar ailesi, haberi aldıktan sonra Kayseri’ye doğru yola çıktı. 

İlker Uyar

Etiketler: Kayseri, saldırı


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