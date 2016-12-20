Burdur Cumhuriyet Başsavcısı Sadi Doğan, Kayseri’de 14 askerin şehit olduğu bombalı saldırıda kullanılan Şanlıurfa plakalı aracın ruhsat sahibinin oğlunun Burdur MAKÜ’de okuduğunun tespit edildiğini bildirdi. Doğan, ruhsat sahibinin oğlu ile üç arkadaşının gözaltına alındığını kaydetti.

Doğan, "Kayseri'de PKK terör örgütü tarafından yapılan terör saldırısında kullanılan Şanlıurfa plakalı aracın ruhsat sahibinin oğlunun MAKÜ'de öğrenci olduğu, emniyet birimlerince PKK terör örgütüne müzahir isimlerden olduğu bilinen, yine aynı şekilde terör örgütüne müzahir isimlerden olan arkadaşlarıyla irtibat halinde olduğu tespit edilen 4 öğrenci hakkında Cumhuriyet Başsavcılığımızca verilen talimat üzerine arama ve gözaltı işlemi uygulanmıştır" dedi.

Başsavcı Doğan, elde edilen deliller neticesinde şüphelilerden bir tanesinin terör örgütü propagandası yapmak suçundan tutuklandığını, diğer 3 şüphelinin adli kontrol şartıyla serbest bırakıldığını belirtti.

Burdur'da askerliğini yapan bir askerin de PKK terör örgütü propagandası yaptığının tespit edildiğini belirten Doğan, "Şüpheli asker hakkında yapılan soruşturmada, şüphelinin PKK terör örgütü propagandası yaptığı tespit edilerek Cumhuriyet Başsavcılığımızca yapılan soruşturma sonucunda çıkarıldığı mahkemece tutuklanmıştır. Cumhuriyet Başsavcılığımızca Burdur'da PKK ile birlikte tüm terör örgütlerine yönelik soruşturmalar, araştırmalar kesintisiz bir şekilde devam ettirilmektedir. Bu konuda kolluk birimlerine araştırma yapması, suç ve suçluların tespiti ve güvenlik yönünden tüm tedbirlerin alınması için gerekli talimatlar verilmektedir" ifadelerini kaydetti.